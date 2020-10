Stand: 23.10.2020 12:30 Uhr Wismar: Lehrer an Grundschule positiv auf Corona getestet

In Wismar gibt es einen Corona-Fall an einer weiteren Schule. An einer Grundschule im Stadtteil Wendorf wurde ein Lehrer positiv gestest. Daraufhin wurden heute morgen alle Eltern angerufen und gebeten, ihre Kinder abzuholen. Dies sei vorsorglich geschehen, sagte ein Sprecher der Hansestadt. Nach jetzigem Stand soll der Unterricht ab Montag vorraussichtlich wieder stattfinden. Zuvor waren an einem Gymnasium in Wismar zwei Lehrer positiv auf Corona getestet wurden. | 23.10.2020 12:30