Stand: 04.09.2021 17:46 Uhr Wismar: Küchenbrand durch brennendes Fett - Bewohnerin verletzt

Ein brennender Topf hat am Sonnabend in Wismar eine komplette Wohnung in einem Mehrfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Eine 67 Jahre alte Frau hatte laut Polizei in ihrer Küche versucht, einen Topf mit brennendem Fett mit einer Decke zu löschen. Dabei fing die Decke ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die 67-jährige Verursacherin des Brandes wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. | 04.09.2021 17:45