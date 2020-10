Stand: 09.10.2020 16:06 Uhr Wismar: Kreuzfahrtschiff "MS Albatros" kommt nicht

Die zwei für Dezember geplanten Anläufe des Kreuzfahrtschiffs "MS Albatros" in Wismar fallen aus. Das als "Weiße Lady" bekannte Schiff aus der ARD-Serie "Verrückt nach Meer" wurde an einen ägyptischen Geschäftsmann verkauft. Das bestätigte das Bonner Unternehmen Phoenix Reisen. Der Reiseveranstalter begründet den Verkauf mit der schwierigen Corona-Situation. Das 200 Meter lange Schiff wird zukünftig unter neuem Namen im Roten Meer als Hotelschiff eingesetzt. Somit sind bis jetzt für dieses Jahr nur noch zwei Kreuzfahrtanläufe im Wismarer Hafen geplant - darunter zum dritten Mal in dieser Saison die "Europa 2". | 09.10.2020 16:05