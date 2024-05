Stand: 20.05.2024 10:27 Uhr Wismar: Kreisverkehr im Süden wochenlang teils gesperrt

Ab Morgen wird der Kreisverkehr südlich von Wismar am Viereggenhöfer Teich saniert. Dazu wird zunächst die B106 aus Dorf Mecklenburg kommend ab Steffin bis zu dem Kreisverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung über Metelsdorf von und nach Schwerin wird ausgeschildert sein. Der Kreisverkehr bleibt erstmal in Richtung der A20-Anschlussstelle Wismar-Mitte und der Westtangente geöffnet - allerdings mit Ampelschaltung. Das Straßenbauamt rechnet dort mit längeren Wartezeiten und bittet, die Region weiträumig zu umfahren. Diese Bauarbeiten sollen Mitte Juni abgeschlossen sein. Dann wird bis Anfang Juli die Zufahrt zur Westtangente voll gesperrt, der Verkehr soll durch das Stadtgebiet von Wismar umgeleitet werden. Zur Autobahn geht es nur noch auf einer Fahrspur. In beide Bauabschnitte investiert der Bund rund 880.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.05.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg