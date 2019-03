Stand: 06.03.2019 05:03 Uhr

Wismar: Kosten für Bahnüberführung explodieren

Die geplante Eisenbahnüberführung in Wismar wird doppelt so teuer wie ursprünglich angenommen. Das Großprojekt der Deutschen Bahn kostet nach Informationen von NDR 1 Radio MV nun etwa 50 Millionen Euro. Die letzte Planung von 2012 ging noch von 25 Millionen Euro aus.

Stadt Wismar an Kosten beteiligt

Grund für die enorme Kostenerhöhung ist laut DB Netz AG die Preisentwicklung auf dem Markt. Das Großprojekt müsse komplett neu bewertet werden, hieß es. Auch die Stadt Wismar ist an den Kosten beteiligt, per Gesetz muss sie ein Drittel der Finanzierung tragen. Sie bekommt aber eine deutliche Förderung vom Land, müsste jedoch vier Millionen Euro selbst bezahlen. Eingeplant sind bislang zwei Millionen.

Derzeit größtes Bauprojekt in der Stadt

Für Wismar ist es das aktuell größte Bauprojekt. Die Bahn will die beiden vorhandenen Übergänge in der Nähe des Hafens an der Poeler Straße schließen und durch die Eisenbahnüberführung ersetzen. Darunter sollen dann die Autos hindurchfahren können. Die Arbeiten laufen seit dem vergangenen Jahr, fertig sein soll die Überführung 2021.

