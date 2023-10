Stand: 17.10.2023 14:45 Uhr Wismar: In zwei Turnhallen wird wieder Sport getrieben

Über Monate waren in Wismar Geflüchtete in Turnhallen untergebracht. Ab Mittwoch kann dort wieder Sport getrieben werden. Die beiden Hallen wurden grundgereinigt - Sanitär- und Malerarbeiten sind ab kommender Woche vorgesehen. Die Halle des Berufsschulzentrums war über zehn Monate mit etwa einhundert Menschen belegt. Auch in der vom Hochschulsportverein genutzten Halle im Stadtteil Friedenshof kann wieder trainiert werden. Hintergrund: Vor fast zwei Wochen wurden rund 150 Geflüchtete nach Upahl in die neuen Containerunterkünfte gebracht.

