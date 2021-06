Stand: 23.06.2021 13:09 Uhr Wismar: Impfzentrum zieht auf das Hochschulgelände

Das Impfzentrum in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) zieht um. Vom 1. Juli an ist es auf dem Gelände der Hochschule zu finden. Die Einrichtung müsse umziehen, weil das bisherige Mietverhältnis in der geriatrischen Tagesklinik des Sana-Klinikums nicht verlängert werden könne, sagte ein Kreissprecher. Dort werde in Kürze der reguläre Betreuungs- und Pflegebetrieb wieder aufgenommen. Außerdem sei der neue Standort auf dem Hochschulgelände für die Impfwilligen besser zu erreichen. | 23.06.2021 13:10