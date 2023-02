Wismar: Hund nach drei Stunden aus Überlauf-Rohr gerettet

Stand: 13.02.2023 14:58 Uhr

Ein eher ungewöhnlicher Notruf ging am Sonntag bei der Feuerwehr in Wismar ein: Ein Hund sitze in einem Überlauf- Rohr fest. Nach drei Stunden Bangen, Rufen und Helfen konnte das Tier befreit werden.