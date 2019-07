Stand: 06.07.2019 19:30 Uhr

Wismar: Historisches Altstadthaus brennt erneut

In der Altstadt von Wismar ist am frühen Samstagabend ein Giebelhaus in Brand geraten. Im selben Haus hatte es schon vor einem Jahr gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen in dem Eckhaus am Marktplatz schnell unter Kontrolle. Der Einsatzleiter sprach von einem offenen Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss. Zur Sicherheit werde eine Brandwache das Haus am Abend kontrollieren.

Zeugenhinweise legen Brandstiftung nahe

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann am Nachmittag über ein Baugerüst in das Haus eindrang. Das Gebäude wird seit dem vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Nachbarhaus sehr aufwendig saniert. Beide standen im April des vergangenen Jahres in Flammen. Der Schaden ging in die Millionen. Es war der verheerendste Brand in der Altstadt seit Jahrzehnten. Seitdem ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung, einen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht.

Weitere Informationen Altstadtbrand in Wismar: Keine heiße Spur Rund zwei Monate nach dem verheerenden Altstadtbrand von Wismar sind die Hintergründe weiter unklar. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus, eine Spur haben sie nicht. (21.06.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.07.2019 | 19:00 Uhr