Stand: 24.09.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wismar: Hanseschau beginnt - neue Themenbereiche

In Wismar startet heute die Hanseschau auf dem Festplatz. Die Messe feiert 30-jähriges Bestehen. In diesem Jahr wird es neue Themenbereiche wie Umwelt, Nachhaltigkeit oder Ernährung geben. Die Hallen wurden neu aufgebaut, viele Aussteller haben Zelte auf dem Außengelände aufgestellt. Im vergangenen Jahr hat die Hanseschau 42.000 Besucher angelockt. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren das Event in Wismar. | 24.09.2020 12:12