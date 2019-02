Stand: 14.02.2019 06:24 Uhr

Wismar: Hafen-Fahrrinne soll vertieft werden

Die Pläne für die Vertiefung der Fahrrinne im Hafen von Wismar kommen voran. Die Stadt, der Seehafen und die Werft als Eigentümer der inneren Hafenrinne wollen in diesen Tagen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Für die Ausbaggerung zuständig ist das Land.

Vertiefung als Voraussetzung für Schiffe der MV Werften

Die Fahrrinnen-Vertiefung gilt als wichtige Voraussetzung für den Bau der großen Kreuzfahrtschiffe der MV Werften. Die momentane Wassertiefe liegt bei 9,60 Meter - zu wenig für die Kreuzfahrtschiffe der Global Class, die in Wismar und Rostock gebaut werden. Diese könnten zur Probefahrt Wismar zwar ohne Probleme verlassen, hätten für eine Rückkehr dann aber zu viel Ballast an Bord, weil sie auf See betankt würden, hieß es. Dazu kämen nautische Schwierigkeiten beim Manövrieren.

Kreuzfahrt-Tourismus und Seehafen würden ebenfalls profitieren

Auch der Kreuzfahrt-Tourismus und der Seehafen würden von der Vertiefung profitieren. Denn an der neuen Kaianlage des Seehafens sollen künftig Großraumschiffe der sogenannten Panamax-Klasse anlegen. Dazu müsste der Hafen auf 11,50 Meter ausgebaggert werden. Parallel dazu soll auch die Fahrrinne vor der Hafenzufahrt vertieft werden - dafür ist der Bund zuständig. Baubeginn soll 2023 sein.

