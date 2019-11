Stand: 08.11.2019 11:03 Uhr

Wismar: Gottesdienst für verunglückte Radfahrerin

Nach dem tragischen Verkehrsunfall in der Wismarer Fußgängerzone haben Angehörige und Trauernde am Freitagvormittag bei einem Gottesdienst der tödlich verunglückten Schülerin gedacht. Die 16-Jährige war am Montag auf dem Weg zur Schule von einem Lastwagen überfahren worden. Der Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche ist öffentlich. Nach Angabe der Kirchengemeinde kann jeder kommen, der seine Trauer zum Ausdruck bringen möchte. Es werde mit einer großen Anteilnahme gerechnet. Vorher werden für zehn Minuten die Kirchenglocken geläutet.

Videos 00:32 Nordmagazin 16-Jährige stirbt bei Lkw-Unfall Nordmagazin In Wismar ermitteln Sachverständige der Dekra nach dem tödlichen Unfall in der Innenstadt. Eine Radfahrerin war mit einem Lkw zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Video (00:32 min)

Große Betroffenheit in der Stadt

Die Betroffenheit in Wismar ist nach wie vor groß. An der Unfallstelle mitten auf dem Boulevard stehen viele Blumen und Kerzen. In dem Gymnasium, dass das Mädchen besucht hat, ist ein Raum der Stille eingerichtet worden, zum Trauern für die Mitschüler. Einige werden laut Schule nach Bedarf psychologisch betreut. Warum die 16-Jährige mit ihrem Fahrrad mit einem Lieferwagen zusammenprallte, ist weiterhin unklar. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.

Es regnete, die Straße war glatt

Die Jugendliche war laut Polizei am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Schule, als sie in der Fußgängerzone mit einem Lkw zusammenstieß. Sie geriet mit ihrem Fahrrad unter den Lastwagen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es, die Straße war glatt. In der Wismarer Fußgängerzone ist Fahrradfahren erlaubt, Lieferfahrzeuge dürfen mit Schrittgeschwindigkeit fahren.

