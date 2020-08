Stand: 03.08.2020 19:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wismar: Feuer beim Holzverarbeiter

Wismar: Feuer beim Holzverarbeiter

Ein Brand im Gewerbegebiet Haffeld war Ursache einer hohen, dunklen Rauchwolke, die am Montag bis in die Abendstunden in der Region um Wismar zu sehen war. Die Stadtverwaltung Wismar rief Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer war im Holzwerk Egger ausgebrochen. Auf einer größeren Lagerfläche hatten sich Holzabfälle entzündet, sagte der Geschäftsführer Ralf Lorber zu NDR 1 Radio MV. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Egger ist mit 1.000 Mitarbeitern der größte Holzverarbeiter in Wismar. | 03.08.2020 18:56