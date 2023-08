Stand: 28.08.2023 16:44 Uhr Wismar: Fahndung nach Opferstockdieb

Vier Monate nach dem Diebstahl eines Opferstockes aus der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar (Landkreis Mecklenburg) sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Täter. Zeugenberichten zufolge hatte der Unbekannte den Opferstock aus Eichenholz, der mehrere hundert Jahre alt und rund 50 Kilogramm schwer ist, durch die Straße Neustadt in Richtung des Hafens hinter sich hergezogen, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Nachdem die bisherigen Ermittlungen kein Ergebnis erbracht hätten, werde Bildmaterial des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

