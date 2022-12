Stand: 23.12.2022 05:54 Uhr Wismar: Essen auf Herd löst Wohnungsbrand aus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich Essen auf dem Herd in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss entzündet. Der Mieter hatte versucht zu löschen, was misslang. Er wählte den Notruf und informierte die Nachbarn, so dass sich alle in Sicherheit bringen konnten. Die Eheleute in der Wohnung kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, die Kripo ermittelt.

