Stand: 19.06.2021 15:50 Uhr Wismar: Drei leicht Verletzte bei Unfall auf A 20

Am Autobahnkreuz Wismar an der A 20 in Richtung Lübeck ist am Sonnabendvormittag bei einem Unfall ein Pkw in Brand geraten. Laut Polizei war das Auto wegen eines defekten Reifens von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und in ein Verkehrsschild gefahren. Alle drei Insassen konnten das brennende Auto selbstständig verlassen. Die A 20 war an der Unfallstelle während der Löscharbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt. | 19.06.2021 15:45