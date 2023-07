Stand: 28.07.2023 07:19 Uhr Wismar: Bürgerschaft beschließt Bau von 50 neuen Wohnungen

In Wismar sollen 50 neue Wohnungen gebaut werden. Das hat die Bürgerschaft der Hansestadt am Donnerstag beschlossen. Entstehen soll das neue Wohnquartier mit dem Namen "Am Hopfengarten" nahe der Hochschule. Sechs drei- bis viergeschossige Gebäude will die Wohnungsgenossenschaft Union (WGU) dort bauen. Dort stehen im Moment noch 90 Garagen, die müssen dafür abgerissen werden. Wie viel das ganze kosten wird, und wann die neuen Gebäude stehen werden, ist noch unklar.

