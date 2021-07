Wismar: Brand in Kreuzfahrtschiff-Kabine bei MV-Werften Stand: 09.07.2021 12:47 Uhr Ein Feuer auf dem im Bau befindlichen großen Kreuzfahrtschiff "Global 1" in der Schiffbauhalle der MV-Werften hat am Morgen in Wismar für Aufsehen gesorgt.

Wie ein Sprecher der MV-Werften erklärte, war der Brand am Freitagmorgen in einer der 2.500 Kabinen der "Global 1" ausgebrochen. Der Brand sei sehr schnell geortet und nach einer Stunde von der Betriebsfeuerwehr und Feuerwehren aus Wismar komplett gelöscht gewesen. Die riesige Schiffbauhalle, in der das 340 Meter lange Kreuzfahrtschiff ausgebaut wird, sei sicherheitshalber evakuiert worden. Verletzt wurde niemand.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Wie hoch der Schaden ist, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Man hoffe aber, dass die verlorene Zeit in ein bis zwei Tagen wieder aufgeholt sein werde. Das Kreuzfahrtschiff soll 2022 ausgeliefert werden.

