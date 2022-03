Stand: 15.03.2022 07:32 Uhr Wismar: Brand an Sattelauflieger sorgt für Sperrung der A20

Zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte ist am Montagnachmittag der Auflieger einer polnischen Sattelzugmaschine in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war es dem 33-jährigen Fahrer gelungen, den Sattelauflieger rechtzeitig abzukoppeln, so dass die Zugmaschine durch den Brand nicht beschädigt wurde. Der Auflieger, der mit Kunststoffgranulat beladen war, brannte gänzlich aus. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro. | 15.03.2022 07:32

