Stand: 25.01.2022 07:23 Uhr Wismar: Brände an Testzentrum und Lieferdienst gelegt

In Wismar sind in der Nacht zu Dienstag zwei Brände gelegt worden. Unbekannte haben am Corona-Testzentrum am Weidendamm zwei Baustellen-Toiletten angezündet. Das Feuer griff auf das Testzentrum in einem Container über - der Schaden liegt bei 5.000 Euro. In der Nähe wurde außerdem ein Müllcontainer neben einem indischen Lieferdienst in Brand gesteckt. Hier konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern. Laut Polizei wird wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. | 25.01.2022 07:22