Stand: 17.04.2022 10:05 Uhr Wismar: Betrunkener Mann schießt aus Wohnung heraus

Ein betrunkener Mann hat in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Samstagabend mehrfach aus seiner Wohnung heraus geschossen. Die Polizei sperrte den Bereich in der Innenstadt ab, Spezialeinsatzkräfte durchsuchten kurz danach die Wohnung und fanden dort eine Schreckschusspistole. Der 31-jährige Mieter wurde bei seiner Festnahme leicht verletzt. Er hatte mehr als 2,4 Promille Atemalkohol. | 17.04.2022 10:05

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.04.2022 | 09:00 Uhr