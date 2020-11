Stand: 29.11.2020 09:20 Uhr Wismar: Betonstahl-Lieferant siedelt sich an

Der Lieferant von Betonstahl, ATG Deutschland mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Mühlheim, expandiert in Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen habe auf dem Hafengelände in Wismar eine Produktionshalle und angrenzende Freilagerflächen gekauft, sagte Hafen-Geschäftsführer Michael Kremp. Zum Umfang der Investitionen wurden keine Angaben gemacht. ATG hat bereits Produktionsstandorte in Schwerin und Rostock. | 30.11.2020 13:26 Uhr