Wismar: Baustart für Gleis-Unterführung

In Wismar wird heute eines der wichtigsten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre gestartet. Die Poeler Straße soll auf 177 Meter in einen Trog verlegt werden und damit unter den Gleisen hindurch verlaufen, die in den Hafen führen. Dadurch verschwinden gleich zwei Schranken, an denen Autofahrer bislang oft lange warten müssen, wenn Güterzüge ins Industriegebiet rollen.

Fertigstellung im September 2022

Die Poeler Straße ist die wichtigste Verbindung der Stadt in Richtung Nordosten. Der Bau des Troges wird voraussichtlich 52 Millionen Euro kosten. Er soll bis zum September 2022 fertiggestellt werden. Nach Angaben der Bahn ist die Unterführung besonders durch die Nähe zum Hafenbecken eine große Herausforderung. Während der Bauzeit wird der Straßenverkehr über die Wismarer Hochbrücke umgeleitet. Lkw über zwölf Tonnen müssen sogar weiträumig über die Autobahn A20 ausweichen. Wenige hundert Meter von der Trog-Baustelle entfernt wird nun auch eine Brücke über den Wallensteingraben abgerissen. Sie soll bis Ende des kommenden Jahres neu gebaut werden.

