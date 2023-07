Stand: 05.07.2023 07:53 Uhr Wismar: Auto abgebrannt

In Wismar haben Unbekannte in der Nacht ein Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Bürgermeister-Haupt-Straße angezündet. Laut Polizei brannte das Feuer bei dem Auto aus Hamburg zunächst an dem Hinterreifen auf der Fahrerseite. Die Polizei stellte Brandbeschleuniger fest. Der PKW wurde komplett zerstört. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt.

