Wismar: 40.000 Euro Schaden nach zwei Müllcontainer-Bränden

In Wismar sucht die Polizei nach einem oder mehreren Brandstiftern. In der Nacht zu Dienstag hatte kurz vor Mitternacht erst ein großer Altpapiercontainer in der Johannes-R.-Becher Straße gebrannt. Keine 30 Minuten später der nächste Notruf - es brannte ein weiterer Container in der zwei Kilometer entfernten Stockholmer Straße. Dort fing auch ein Carport Feuer, zwei Autos wurden teils stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden aus der Brandnacht in Wismar auf 40.000 Euro. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

