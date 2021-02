Stand: 23.02.2021 07:27 Uhr Wismar: 185 Teilnehmer bei Demo gegen Anti-Corona-Maßnahmen

In Wismar sind am Montagabend erneut Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Laut Polizei beteiligten sich rund 185 Menschen an dem Protestzug von der Nikolaikirche zum Marktplatz. Dort wurden Reden gehalten - nach etwa einer Stunde war die Veranstaltung vorbei. Gegen einige Demonstrationsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht eingeleitet. | 23.021.2021 07:26