Wismar: 160 Studierende negativ auf Corona getestet Stand: 10.03.2021 12:54 Uhr In zwei Wismarer Studentenwohnheimen sind 160 Studierende negativ auf Corona getestet worden. Seit Freitag dürfen 190 Studierende ihre Zimmer nicht verlassen, weil es drei positive Befunde gegeben hatte.

Seit Dienstag sind in Wismar 160 Studierende auf Corona getestet worden. Alle Tests fielen nach Angaben der Kreisverwaltung negativ aus. Rund 30 weitere Testergebnisse fehlen noch. In den beiden Gebäuden mit Studentenunterkünften waren am vergangenen Freitag drei Bewohner positiv getestet worden. Alle 190 Bewohner stehen deshalb "unter Hausarrest".

Unterdessen ist in Wismar auch für 250 Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg vorerst bis Freitag Quarantäne angeordnet worden. Dort leben Asylbewerber und Geflüchtete. Bei drei von ihnen war kürzlich eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.

Rotes Kreuz testet Studierende auf Corona



Zwei mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nahmen die Tests in den Studentenwohnheitem vor. Nach Angaben des Sprechers der Kreisverwaltung wurden die Proben von einem Rostocker Labor untersucht. Der Zugang zu den beiden Gebäuden werde kontrolliert, hieß es. Wie eine Sprecherin des Studierendenwerks erklärte, wird die Versorgung der Betroffenen mit Lebensmitteln sichergestellt.

Steigende Infektionszahlen im Landkreis

Nordwestmecklenburg weist mit rund 108 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche aktuell den höchsten Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern auf (Stand Dienstag). Zudem ist der Anteil der britischen Mutation bei den Infizierten im Kreis sehr hoch. Er liege bei mehr als 50 Prozent, so der Fachdienstleiter des Kreises für Gesundheit, Robert Stach. Er machte deutlich, dass diese Mutation wesentlich ansteckender sei als das normale Corona-Virus. Es gebe im Kreis keine großen Corona-Ausbrüche, die auf ein Ereignis oder eine Einrichtung zurück zu führen seien, so Stach. Das bereite den Behörden Sorgen. Stattdessen gebe es viele Einzelfälle mit Betroffenen, die nicht sagen können oder wollen, wo sie sich angesteckt haben. Das mache die Nachverfolgung schwieriger.

