Stand: 04.10.2020 17:37 Uhr Wismar: 14 Wohnungen nach Brand unbewohnbar

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar sind 14 Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Nacht zu Sonntag in einem Stromkasten im Hausflur ausgebrochen. Die Flammen verrußten das Treppenhaus und zerstörten einige Wohnungstüren. Nach Polizeiangaben mussten 40 Menschen das Haus verlassen. Eine 14-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden, so die Feuerwehr. | 04.10.2020 17:37