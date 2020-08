Stand: 30.08.2020 16:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wismar: 136 Teilnehmer beim Wismarbuchtschwimmen

Beim 26. Wismarbuchtschwimmen haben sich 136 Sportler beteiligt. Tom Heisig aus Neubrandenburg benötigte als schnellster Schwimmer für die 3,5 Kilometer lange Strecke am Sonntag gut 48 Minuten. Drei Minuten später schlug als schnellste Frau Andrea Steichan aus Berlin an. Harry Tetzlaff aus Bobitz war etwas mehr als 94 Minuten unterwegs, als er als einer der letzten Schwimmer in Ziel kam. Der Senior hat an allen Wismarbuchtschwimmen teilgenommen. | 30.08.2020 16:02