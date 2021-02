Wirtschaftsverbände hoffen auf Stufenplan Stand: 24.02.2021 05:51 Uhr Die Landesregierung berät mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Beim MV-Gipfel geht es vor allem um Öffnungsperspektiven.

Welchen Weg geht Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie? Über diese Frage berät heute die Landesregierung mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft. Auf dem MV-Gipfel geht es vor allem um mögliche Öffnungsperspektiven. Die Wirtschaft im Land, besonders Einzelhandel und Gastronomie, fordert diese schon länger.

Kammern verweisen auf kippende Stimmung

Konkret wollen sie einen Stufenplan, der abhängig von den Corona-Infektionszahlen Öffnungen aufzeigt. Denn, so heißt es in einer Erklärung der drei Industrie - und Handelskammern im Land, die Stimmung in der Wirtschaft sei inzwischen gekippt. Täglich kämen besorgniserregende Hilferufe von den Unternehmen, viele befänden sich in einer existenzbedrohenden und hoffnungslosen Situation. Sie würden klare Perspektiven erwarten, auf die sie sich in den nächsten Tagen konkret einstellen können.

Grünes Licht für Gartenmärkte und Zoos?

Der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, Lars Schwarz, rechnet damit, dass Gartenbaumärkten, Zoos und Tierparks zum 1. März öffnen. Das werde auch im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein möglich gemacht. Nach Ansicht des Landeszooverbandes sollten Tierparks und Zoos in Mecklenburg-Vorpommern spätestens vom 7. März an wieder öffnen dürfen

