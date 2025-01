Winterferien in MV: Zeugnissorgentelefon erreichbar Stand: 27.01.2025 17:47 Uhr Die Winterferien stehen kurz bevor und damit auch die Übergabe der Zeugnisse - nicht für alle Schülerinnen und Schüler ist letzteres Grund zur Freude. Für sie gibt es eine Hilfe-Hotline.

Das Bildungsministerium bietet bereits in der letzten Woche vor den Winterferien ein Zeugnissorgentelefon an. Die Hotline ist ein Angebot des Zentralen Fachbereichs für Diagnostik und Schulpsychologie (ZDS) und ab heute erreichbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen jeweils eine Woche vor und eine Woche nach der Zeugnisausgabe mit Rat und Hilfe bei allen Fragen rund um das Zeugnis zur Verfügung. Oft geht es dabei um den Umgang mit Enttäuschung und Ängsten oder um Konflikte in der Familie. Schülerinnen und Schüler können auch Tipps erhalten, wie sie ihre Leistungen verbessern.

Telefonnummer: (0385) 588 7987

"Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch ihre Eltern wissen, dass wir ein offenes Ohr haben und ihre Sorgen ernst nehmen. Dafür können sie sich an die Lehrkräfte ihres Vertrauens oder an das Zeugnissorgentelefon wenden", sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). Die telefonische Beratung ist montags bis freitags bis zum 7. Februar sowie am Samstag, 1. Februar, jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0385) 588 7987 erreichbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.01.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule