Wintereinbruch in MV: Schnee und Glätte ab Freitag erwartet Stand: 03.01.2025 10:39 Uhr Eine Schneefront bringt ab dem Vormittag weißen Niederschlag nach Mecklenburg-Vorpommern. Bis zu einer Stunde wird es schneien, bevor sich die Sonne wieder zeigt. Am Wochenende wird jedoch weiterer Schneefall erwartet.

Es wird winterlich in Mecklenburg-Vorpommern, zumindest temporär. In einigen Regionen des Landes ist der erste Schnee des Jahres aus der Nacht oder Donnerstagabend bereits liegen geblieben. "Das waren bis jetzt aber nur wenige Stellen. Das wird sich heute ändern", sagt Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee.

Schneefront zieht am Freitagvormittag auf

Die Schneefront, ein Ausläufer des Tiefs Aaron, erreicht am Freitag gegen 10 Uhr die Küste und wird innerhalb von vier Stunden über Mecklenburg-Vorpommern hinwegziehen. Dabei gelangt kalte Luft arktischen Ursprungs ins Land. Mit der Schneefront frischt auch der Wind ordentlich auf. Es werden Böen der Stärke sieben bis acht, an der Küste neuen bis zehn erwartet.

Nach Schneefront wieder Sonne

Zwar wird der Schneefall regional nur 30 bis 60 Minuten anhalten, bei Temperaturen um die Null Grad kann der Schnee stellenweise auch liegen bleiben. Der winterliche Eindruck bedeutet aber auch, dass es auf Meckleburg-Vorpommerns Straßen glatt werden kann. Wenn die Schneefront vorbeigezogen ist, wird die Wolkendecke kurz danach wieder aufreißen. Am Nachmittag kommt wieder die Sonne durch, die Temperatur steigt auf ein bis zwei Grad.

Temperatur steigt am Montag wieder

Das Wochenende bleibt jedoch in einen Hauch von weiß gehüllt. In der Nacht zu Samstag fallen die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern knapp unter Null Grad. Am Samstag wird es ebenfalls einige Schneeschauer geben, vereinzelnd auch Sonne. Sonntags kommt nachmittags ebenfalls Schneefall auf, der in der Nacht zu Montag zu Regen wird. Es besteht die Gefahr von Glatteis. Am Montag ist der kurze Wintereinbruch erstmal wieder vorbei. Durch warme Luft aus Richtung Süden, klettert die Temperatur auf zehn Grad hoch.

