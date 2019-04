Stand: 16.04.2019 12:21 Uhr

Windpark "Arkona" vor Rügen in Betrieb genommen

von Nicolas Bernhard, NDR 1 Radio MV

Etwa 35 Kilometer vor der Küste Rügens haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Norwegens Energieminister Kjell Borge Freiberg sowie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gemeinsam den neuen Windpark "Arkona" in Betrieb genommen. Der französische Umweltminister François de Rugy hatte seine Teilnahme schon am Montag abgesagt.

Windpark der Superlative

"Arkona" ist der derzeit leistungsstärkste Windpark in der Ostsee. 60 Windräder mit je 154 Metern Durchmesser drehen sich dort, die unter Volllast genügend Strom für 400.000 Haushalte produzieren. Der Strom wird dann über eine Umspannplattform mit einem Seekabel nach Lubmin bei Greifswald geleitet und von dort ins deutsche Stromnetz gespeist. Die Umspannplattform wurde in Frankreich gefertigt. Etwa eineinhalb Jahre brauchten Ingenieure und Techniker, um den 1,2 Milliarden Euro teuren Offshore-Park der Energieversorger E.ON aus Deutschland und Equinor (vormals StatOil) aus Norwegen zu errichten. Damit ist "Arkona" einer der am schnellsten realisierten Windparks in der Offshore-Geschichte.

Die Nummer Zwei am Adlergrund

Im Seegebiet zwischen Rügen und Bornholm ist "Arkona" bereits der zweite Windpark, der in Betrieb geht. Im vergangenen Jahr hatte der spanische Energieversorger Iberdrola seinen Windpark "Wikinger" bereits dort angeschlossen. Weitere sind derzeit in Planung. Offshore-Anlagen gelten inzwischen als zuverlässig, auch was ihre Stromlieferung angeht. Im Durchschnitt drehen sie sich fast jeden Tag und erreichen dabei rechnerisch rund 4.500 Volllast-Stunden, deutlich mehr als bei Anlagen an Land. Das Seegebiet zwischen Rügen und Bornholm gilt dabei als besonders windbeständig.

Nur wenig Kritik von Umweltschützern

Kritik am Bau der Offshore-Anlagen gibt es verhältnismäßig wenig. Vor allem Meereskundler befürchten, dass die Rammarbeiten bei der Errichtung der Windräder Tiere verletzen könnten - insbesondere Schweinswale sind besonders empfindlich. Außerdem wird immer wieder kritisiert, dass Vögel in ihrem Vogelzug durch die Anlagen zu Tode kommen. E.ON betreibt deswegen dort eine spezielle Plattform, auf der Wetterdaten gesammelt werden. Ein bereits aktiviertes Umweltmonitoring wird auch nach Fertigstellung des Windparks fortgesetzt.

Rüganer haben sich arrangiert

Bislang liegen die Windparks knapp außerhalb der Sichtweite der Rüganer. Wie wenige andere profitiert die Insel von der Stromproduktion auf hoher See. Allein E.ON hat 50 neue Dauerarbeitsplätze im Hafen Mukran geschaffen. Die Stadt Sassnitz hofft auf viele Folgeaufträge für die einheimische Wirtschaft.

