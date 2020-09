Stand: 16.09.2020 19:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Windkraft sorgt für hohe Gewerbesteuer-Einnahmen

Die Windkraftnutzung hat in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 63,3 Millionen Euro Gewerbesteuer in die Landeskasse gespült. Das teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow unter Berufung auf das Finanzministerium mit. Damit übersteigen die Einnahmen den im Landeshaushalt eingeplanten Betrag von fünf Millionen Euro erheblich, so Liskow. Die Steuer stammt zum großen Teil aus dem Betrieb von Offshore-Windparks. | 16.09.2020 19:49