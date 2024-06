Windkraft im Landtag: Anwohner sollen stärker an Gewinn beteiligt werden Stand: 14.06.2024 12:16 Uhr Der Landtag hat sich am Freitag erneut mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in MV beschäftigt. Die CDU-Fraktion will Anwohner stärker an den Gewinnen von Wind-und Solarparks beteiligen.

Deutschland will weg vom klimaschädlichen Gas und von der Kohle - hin zu erneuerbarer Energie. Ein Baustein dafür ist die Windkraft. Rund 1.900 Winräder stehen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. In den nächsten Jahren sollen mehr als doppelt so viel dazu kommen. Betroffene Anwohner halten von den großen Rotoren oft nichts und wehren sich. Die CDU-Fraktion im Landtag will etwas gegen diesen Widerstand tun.

Wer Windkraft vor der Tür hat, soll Geld bekommen

Für die Union ist eigenen Angaben nach wichtig, dass Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hinter dem Ausbau der Erneuerbaren Energien stehen. Um mehr Akzeptanz zu erreichen, sollten Anwohnerinnen und Anwohner stärker als bisher an den Gewinnen der Wind- und auch Solarparks im Land beteiligt werden - und zwar per Direktzahlung auf das eigene Konto. Einen entsprechenden Vorschlag hat die CDU-Fraktion in der Landtagsdebatte zu Erneuerbaren Energien am Freitag eingebracht.

Videos 3 Min Windräder: CDU will Anwohnende finanziell direkt beteiligen Laut CDU würden jährlich etwa 250 Euro pro Haushalt ausgezahlt. Was sagt der Landesverband Erneuerbare Energien dazu? 3 Min

Experte der CDU: Jährlich 400 Euro möglich

Die Menschen im Land sollen direkt und unbürokratisch 0,1 Cent pro Kilowatt-Stunde bekommen, wenn Anlagen nicht weiter als zweieinhalb Kilometer von ihrem Zuhause entfernt sind. Der CDU-Wirtschaftsexperte Wolfgang Waldmüller hält eine jährliche Gutschrift je nach Größe der Anlage von bis 400 Euro für möglich. Das bisherige Beteiligungsgesetz, so die Union, habe den Bürgern nichts gebracht.

AfD lehnt Vorschlag ab

Die AfD hat den Vorschlag am Freitag abgelehnt. Die CDU reite ein totes Pferd, hieß es dazu in der Landstags-Debatte. Bei der SPD hingegen stößt das Vorhaben, trotz einiger Zweifel, auf Zuspruch. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) begrüßte am Freitag die Idee. Er machte aber auch klar, dass die Landesregierung bereits an einer Neufassung des bestehenden Bürger-Beteiligungsgesetzes arbeite, um Bürger leichter profitieren zu lassen. Die bisher komplizierten Regelungen würden vereinfacht werden.

SPD sieht Vorschlag als einen von vielen

Der CDU-Vorschlag sei nur einer von vielen und könne in der Debatte eine Rolle spielen. Denn wichtig sei dabei auch, dass die betroffenen Gemeinden die Wahl zwischen einer Strompreis-Entlastung der Bürger und einer direkten Auszahlung in die Gemeinde-Kasse hätten, so Meyer. Der CDU-Abgeordnete Waldmüller warnte davor, die Sache zu kompliziert zu machen. Das Land dürfe außerdem den Gemeinden, die massiv von Anlagen profitieren, nicht zur Strafe die Landeshilfen kürzen.

Debatte geht weiter

Ein Ende der Debatte gab es am Freitag noch nicht. Die rot-rote Koaliton hat den CDU-Vorstoß zunächst abgelehnt. Die Begründung: Das neue Gesetz werde ohnehin bald im Parlament beraten. Wenn das neue Gesetz im Landtag debattiert wird, spiele auch der CDU-Vorschlag eine Rolle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.06.2024 | 12:00 Uhr