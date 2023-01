Stand: 23.01.2023 15:58 Uhr Windkraft: OVG berät über mutmaßliche Untätigkeit der Behörden

Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommerns will Anfang Februar über drei Untätigkeitsklagen beraten, die Windkraft-Unternehmen gegen Genehmigungsbehörden eingereicht haben. Die Windparkprojektierer sind der Meinung, dass die Behörden es nicht geschafft haben, in einer angemessenen Frist über ihre Anträge zu entscheiden. Einige Anträge wurden nach Angaben eines betroffenen Unternehmens vor fünf Jahren gestellt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sind derzeit insgesamt 13 Untätigkeitsklagen von sieben Unternehmen anhängig. Wie viele geplante Windkraftanlagen von der mutmaßlichen Untätigkeit der Ämter in diesen Fällen betroffen sind, ist nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.01.2023 | 16:35 Uhr