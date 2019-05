Stand: 25.05.2019 10:04 Uhr

Wildunfall bei Anklam: Erneut Wolf überfahren

Erneut ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Wolf von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Rüde am Freitagabend auf der B110 zwischen Murchin und Libnow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der 58-jährige Fahrer habe noch versucht, mit einer Vollbremsung den Unfall zu verhindern, was aber nicht gelang.

Kadaver Behörde übergeben

Das Tier sei noch an der Unfallstelle verendet, hieß es. Der Kadaver soll nun dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie übergeben werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, so die Polizei.

Mehrere Fälle von überfahrenen Wölfen

In jüngster Zeit häuften sich Unfälle dieser Art im Nordosten. Vor rund einer Woche war ein Wolf am Stadtrand von Rostock überfahren worden. Ende März versuchte ein Wolf, die A24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren und getötet. Davor hatte es weiter Unfälle mit Wölfen bei Greifswald, dem westmecklenburgischen Vellahn sowie bei Usedom gegeben.

Sechs Rudel leben in MV

Derzeit leben in Mecklenburg-Vorpommern sechs Wolfrudel sowie mehrere Einzeltiere. Die Population ist in den vergangene Jahren im Land kontinuierlich angestiegen.

