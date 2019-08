Stand: 05.08.2019 06:36 Uhr

Wildpark Güstrow baut Volieren wieder auf

Im Wildpark MV in Güstrow entsteht derzeit eine neue Voliere für Schneeeulen und Steinadler. Die alte Anlage war zu Ostern 2018 stark beschädigt worden, als bis zu 40 Zentimeter Schnee fielen. Unter der Last waren viele Vogelgehege in Mecklenburg-Vorpommern zusammengebrochen, so auch im Vogelpark Marlow, im Zoo Rostock und eben im Wildpark MV in Güstrow. Allein dort betrug der Schaden mehr als eine Million Euro. Bis zum Wiederaufbau dauerte es, weil zunächst das Geld fehlte. Jetzt hat das Land die Fördergelder in Höhe von rund 850.000 Euro bewilligt. 90.000 Euro Spenden kommen hinzu.

Holzpfähle aus Robinien sollen länger halten

Die neue Adlervoliere entsteht zwischen dem Dammwildgehege und dem Streichelzoo. Dort stehen inzwischen dicke Pfähle aus Robinienholz. Sie sind besonders resistent gegen Schädlinge und Fäulnis. Die Pfähle sollen 40 bis 50 Jahre halten. Ende September soll die Voliere fertig sein. Dann ziehen Steinadler und Schneeeulen ein.

Neue Wellensittich-Anlagen im Oktober fertig

Ein paar Gehminuten von der Adlervoliere entfernt entsteht die neue Wellensittich-Voliere. Anfang Oktober, so hofft Parkchef Klaus Tuscher, können die Wellensittiche in ihr neues Zuhause. Momentan sind sie in kleineren Ausweichquartieren im Park untergebracht. Sämtliche Neubauten sollen frühestens zum nächsten Osterfest fertig sein.

