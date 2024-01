Stand: 09.01.2024 06:39 Uhr Wiek auf Rügen: Mehrere Ferienwohnungen nach Feuer unbewohnbar

In Wiek auf Rügen sind nach einem Brand am Montag mehrere Ferienwohnungen unbewohnbar. Die Menschen im Gebäude konnten sich ins Freie retten. Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Wiek, Putgarten, Sagard, Breege, Altenkirchen, Sassnitz, Glowe und Dranske gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt an der Elektroinstallation die Brandursache. Der entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Gäste konnten in anderen Ferienwohnungen untergebracht werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2024 | 07:30 Uhr