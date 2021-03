Stand: 08.03.2021 13:50 Uhr Wieder mit Insektiziden gegen den Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner wird in Mecklenburg-Vorpommern wieder mit einem Insektizid bekämpft. Laut Umweltministerium haben Alternativen nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind etwa 350 Eichen befallen, die an Bundes- Land- und Kreisstraßen stehen. Überall dort wird das Mittel zwischen April und Mai eingesetzt, um die Raupen in ihren Nestern zu töten. An etwa 175 weiteren Bäumen sollen die Nester abgesaugt und vernichtet werden. | 08.03.2021 13:50