Wieder mehr Niederschläge: Flüsse und Seen in MV gut gefüllt

Flüsse und Seen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich von den Folgen der vergangenen drei niederschlagsarmen Jahre weitgehend erholt. Nach einem normalen Sommer und ergiebigen Niederschlägen zum Jahresausklang seien an den großen Seen die Stauziele für den Monat Januar vielfach erreicht. "Die Seen in Mecklenburg-Vorpommern melden nach den vergangenen Jahren endlich wieder flächendeckend gute Zahlen. Nach den Trockenjahren 2018, 2019 und 2020 sehen wir eine deutliche Erholung der Füllmengen", teile Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag mit. Fast alle Binnengewässer lägen inzwischen wieder im Normalbereich. Lediglich an den Mecklenburgischen Oberseen mit der Müritz und ihren Nachbargewässern fehlten noch einige Zentimeter. | 14.01.2022 16:54

