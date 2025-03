Wieder keine Post in Teilen von MV: Warnstreik geht weiter Stand: 01.03.2025 09:30 Uhr Viele Briefe und Pakete werden auch heute in Mecklenburg-Vorpommern liegen bleiben. Bei der Deutschen Post wird weiter gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat nach Donnerstag und Freitag die Zusteller erneut aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post sind nach Warnstreiks am Donnerstag und Freitag heute zwölf Städte in Mecklenburg-Vorpommern erneut betroffen. Von Schwerin über Rostock und Waren bis Zinnowitz und Wolgast werden zahlreiche Briefe und Pakete nicht ausgeliefert.

Seit Donnerstag regionale Ausstände

Am Donnerstag und Freitag waren nach Angaben von ver.di bereits in kleineren Städten wie Ludwigslust oder Bergen auf Rügen die Zustellstützpunkte bestreikt worden. Hunderttausende Briefe und Pakete seien nicht ausgetragen worden. Während die Briefzustellung schnell nachgeholt werden könne, dauere es bei Paketen einige Tage, bis sich alles wieder normalisiert, hieß es.

Warnstreik in Paketzentren

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte ver.di bereits die Beschäftigten in den Paketzentren in Mecklenburg-Vorpommern zu Warnstreiks aufgerufen. Unter anderem konnten in Neustrelitz etwa 120.000 Sendungen deshalb nicht bearbeitet werden.

Nächste Verhandlung Anfang kommender Woche

Mit dem Ausstand will ver.di im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Seit Anfang Januar dauern die aktuellen Tarifverhandlungen schon an. Anfang kommender Woche soll weiterverhandelt werden. Laut ver.di sind bei der Deutschen Post AG bundesweit rund 170.000 Menschen tariflich beschäftigt, in der Ausbildung oder dem Studium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften