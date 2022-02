Wieder Tausende bei Corona-Protesten in MV Stand: 21.02.2022 06:39 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind am Abend erneut mehrere Tausend Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen. Nach Polizeiangaben wurden mehr als 7.000 Teilnehmer bei verschieden großen Demonstrationen gezählt, etwas weniger als in den Vorwochen.

"Stoppt den Impfwahnsinn", "Solidarisch durch die Pandemie" oder "Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen, vor allem für unsere Kinder" – unter diesen und anderen Mottos gingen im ganzen Land wieder Menschen in angemeldeten aber auch unangemeldeten Demonstrationen und Versammlungen auf die Straßen.

Größere Demos in Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Greifswald

Laut Polizeiangaben zogen in Schwerin mehr als 1.100 Menschen friedlich durch die Innenstadt, die unter dem Motto "Freies Impfen - kein Spaltung" organisiert wurde. In der Hansestadt Rostock gab es neben mehreren kleinen angemeldeten Versammlungen einen größeren Aufzug von etwa 600 Personen durch das Bahnhofsviertel. An einem angemeldeten Autokorso durch die Stadt beteiligten sich drei Fahrzeuge. Auch in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fanden sich in der Spitze etwa 875 Menschen zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt und umliegende Stadtteile zusammen. Unter dem Motto "Mein Körper, meine Wahl" versammelten sich in Greifswald etwa 300 Teilnehmer bei der Kundgebung.

Es fanden aber auch viele kleinere Aufzüge statt, an denen sich jeweils zwischen 15 und 100 Menschen beteiligten. So zum Beispiel in Laage, Boizenburg, Plau, Ludwigslust, Lübz, Ribnitz-Damgarten, Malchow oder Penkun.

Großteil der Demos und Versammlungen verlief friedlich

Während der Großteil der Demonstrationen und Versammlungen störungsfrei verlief, kam es auch zu einigen kleineren Zwischenfällen wie dem Nichttragen von Masken oder zu geringer Abstände. Es gab aber auch Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. So zum Beispiel in Güstrow, wo sich etwa 220 Personen unangemeldet versammelten. Hier wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Auch in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verstießen knapp 17 Personen mit einer nicht angemeldeten Demonstration gegen das Versammlungsgesetz. Hier wurde auch Anzeige gegen eine Person wegen unerlaubten Plakatierens gestellt. Während einer Versammlung in Stralsund wurden zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Mitführens einer ungültigen Maskenbefreiung gegen eine 53-Jährige und einen 58-Jährigen aus der Gemeinde Sundhagen aufgenommen. Außerdem steht ein 47-Jähriger Stralsunder im Verdacht, einen Polizeibeamten während der Versammlung beleidigt zu haben.

