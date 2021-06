Wieder Betrieb am Flughafen Rostock-Laage Stand: 19.06.2021 09:07 Uhr Vom Airport Rostock-Laage aus wird nach einer Corona-Pause wieder geflogen. Die Ziele in diesem Sommer liegen in Ägypten, Griechenland, Luxemburg und der Türkei.

Mit einer Maschine nach Luxemburg am Sonnabendnachmittag nimmt der Airport Rostock-Laage wieder am regulären europaweiten Flugbetrieb teil. Insgesamt stehen in diesem Sommer sieben Ziele im Flugplan. Neben dem Großherzogtum, das bis Ende des Sommers einmal pro Woche angeflogen wird, ist die Mittelmeer-Region Hauptziel von Rostock-Laage.

Von Juli an sind Flüge auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos geplant, auf die spanische Ferieninsel Mallorca sowie nach Antalya in der Türkei. Für Oktober steht zudem das ägyptische Hurghada im Flugplan. Die ursprünglich vorgesehenen Linienverbindungen nach München werden nach derzeitigem Stand nicht wieder aufgenommen.

Wiederaufnahme zweimal verschoben

Der Flugverkehr in Laage war durch die Corona-Einschränkungen fast komplett zum Erliegen gekommen. Ursprünglich war vorgesehen, dass es im Frühjahr wieder regelmäßige Verbindungen geben soll, dann war der 1. Juni das Ziel. Beide Termine konnten aufgrund der Reisebeschränkungen nicht gehalten werden.

Auch wieder Flugbetrieb in Heringsdorf

Auch am Flughafen Heringsdorf auf Usedom wird nun wieder geflogen. Ab sofort landet dort jeden Sonnabend eine Maschine aus Luxemburg mit 75 Plätzen. Ab Anfang Juli landen dort dann auch Maschinen der Lufthansa aus Frankfurt am Main. Alle anderen Linien - wie die nach Zürich, Stuttgart, Düsseldorf und Dortmund - entfallen in diesem Jahr. Bereits im vergangenen Jahr waren nur 6.000 Passagiere in Heringsdorf angekommen, 2019 waren es fast 30.000. Allerdings hofft die Geschäftsführung, dass der Flughafen wieder sein altes Niveau erreicht. Während des Lockdowns sei er umfassend modernisiert worden.

