Stand: 04.04.2021 12:09 Uhr Wieck: Kunstwerke von Malerinnen der Ostseeküste versteigert

Kunstwerke im Wert von 80.000 Euro sind bei der Wiecker Kunstauktion versteigert worden. Die Auktion in der Darßer Arche fand ausschließlich online statt. Angeboten waren 80 Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen sowie eine Grafik. Die Arbeiten stammen aus der Zeit von 1850 bis 1930. Die Wiecker Kunstauktion hat sich seit einigen Jahren auf Malerinnen der Künstlerkolonien an der Ostseeküste spezialisiert. Das Interesse an ihren Werken sei deutlich gestiegen, hieß es. Verkauft wurde zum Beispiel eine Tuschezeichnung von Käthe Löwenthal, die 1920 auf Hiddensee entstanden ist. Die jüdische Malerin gehörte zu der Künstlergruppe der Malweiber auf der Insel. | 04.04.2021 12:08