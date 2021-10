Stand: 10.10.2021 08:32 Uhr Wieck: Deutscher Naturfilmpreis verliehen

In Wieck am Darß ist am Sonnabend der Deutsche Naturfilmpreis verliehen worden. Die Filme "Das geheime Leben der Rothirsche" von Axel Gebauer und "Die Odyssee der Großtrappen" von Henry Mix und Boas Schwarz haben gewonnen. Insgesamt waren zwölf Filme für den mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preis nominiert. Teil der Jury war in diesem Jahr auch der TV-Moderator Eckart von Hirschhausen. | 10.10.2021 08:32

