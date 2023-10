Wie weiter mit dem Wolf? Bundesregierung will neue Vorschläge vorlegen Stand: 12.10.2023 10:18 Uhr Jäger und Weidetierhalter fordern schon lange: Wölfe sollen leichter geschossen werden dürfen. Vorschläge dazu will Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Nachmittag vorlegen.

Demnach will Lemke die Regeln so ändern, dass Wölfe nach Rissen von Weidetieren schneller und unbürokratischer geschossen werden können. Diesen Plan hatte die Bundesumweltministerin schon vor Wochen angekündigt. Offen ist dabei nach wie vor, wie weit sie dabei gehen wird und kann. Denn: Der Wolf ist streng geschützt - auch nach EU-Recht.

Nationaler Spielraum

Aus Brüsseler Kreisen heißt es allerdings, dass Deutschland durchaus nationalen Spielraum habe - zum Beispiel indem es das Bundesnaturschutzgesetz so ändere, dass ein Eingreifen in die Bestände auch schon möglich ist, wenn der Wolf nicht erst überall in Deutschland verbreitet ist.

Regionales Bestandsmanagement gefordert

Wegen der ungleichen Ausbreitung des Wolfes in Deutschland wünscht sich Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD), dass ein regionales Bestandsmanagement möglich sein sollte, um schneller und einfacher auffällige Tiere "entnehmen" zu können.

