Widerspruch gegen Coronatest-Regelung für Polen-Pendler

Ein polnischer Unternehmer mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern hat Widerspruch beim Greifswalder Verwaltungsgericht gegen die Coronatest-Regelung für Berufspendler eingelegt. Um nach oder aus Polen einzureisen, müssen Berufspendler derzeit jede Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. Der Unternehmer führt unter anderem ein Transportunternehmen mit knapp 70 Mitarbeitern. Einige von ihnen wohnen auch in Deutschland. Die Kosten für ihre Corona-Tests in Höhe von jeweils 150 Euro muss der Unternehmer tragen. Er möchte eine Sondergenehmigung erwirken. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat bis Montag Zeit für eine Stellungnahme. Er beruft sich darauf, dass er lediglich eine Landesvorgabe umsetze. | 14.11.2020 11:10