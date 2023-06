Wetterumschwung: Starker Regen in Teilen von MV möglich Stand: 22.06.2023 10:53 Uhr Der Norden Deutschlands erwartet einen heftigen Wetterumschwung mit Starkregen. In Mecklenburg-Vorpommern könnte es vor allem im Südwesten des Landes am Abend starke Niederschläge geben.

"Das ist alles noch mit Vorsicht zu genießen", sagt NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm morgens in der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV. Noch sei nicht absehbar, wo genau es heftige Niederschläge geben könnte. Der Blick auf die Wetterkarten lässt noch keine detaillierten Vorhersagen zu, wo genau es starken Regen geben könnte. Aller Voraussicht nach könnte es vor allem im Südwesten des Landes heftigen Regen geben.

In einigen Regionen Starkregen

Dort könnten dann große Wassermengen vom Himmel fallen. "30 bis 50 Liter pro Quadratmeter sind regional möglich", sagt Kreibohm mit Blick auf die Abendstunden vom Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern. Im vieljährigen Mittel fallen im Monat Juli in Mecklenburg-Vorpommern 66 Liter pro Quadratmeter. Das geht aus einer Statistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Warnmeldung des Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst spricht in seinem Warnlagebericht für Mecklenburg-Vorpommern derzeit von "erhöhtem Unwetterpotenzial" am späten Abend und in der Nacht in Mecklenburg-Vorpommern mit "gebietsweise kräftigem Regen". Dabei seien vereinzelt auch Gewitter möglich. Punktuell sollen demnach sogar Niederschläge von bis zu 90 Litern pro Quadratmeter im Verlaufe mehrerer Stunden möglich sein.

Ortssuche Postleitzahl oder Ort suchen Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen Legende Heute Unwetter im Norden erwartet: Hochwasser und Tornados möglich Gegenstände sollen zur Sicherheit ins Haus gebracht werden. Experten warnen zudem vor Überschwemmungen einzelner Keller. mehr

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.06.2023 | 11:03 Uhr