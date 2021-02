Stand: 01.02.2021 13:44 Uhr Westmecklenburg: Sparkassenfusion kurz vor Abschluss

Die Sparkassen Mecklenburg-Schwerin und Parchim-Lübz haben zum Jahresbeginn fusioniert. Rechtlich ist die Fusion nun vollzogen, technisch wird sie Mitte Mai perfekt sein. An den drei Tagen nach Himmelfahrt, vom 14. bis 16. Mai, sollen die Konten der knapp 182.000 Kunden in einem technischen System zusammengeführt werden, wie das Geldinstitut mitteilte. Auf die Kunden der ehemaligen Sparkasse Parchim-Lübz kämen dabei nur wenige Neuerungen zu, hieß es. Mit der Fusion ist die neue Sparkasse Mecklenburg-Schwerin die drittgrößte der neun Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern. | 01.02.2021 13:44